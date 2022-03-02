Эксперт по финансам Фанис Хусаинов: «Самое главное сейчас — не поддаваться панике»

В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране крайне важно, чтобы население не поддавалось панике. Таким мнением в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» поделился эксперт Общественной Палаты РТ по финансовым и экономическим вопросам, член Общественного совета Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ Фанис Хусаинов.

По словам собеседника агентства, те решения Центробанка, которые сейчас принимаются, а это поднятие ставки до 20%, оправданы.

«Да, кредиты стали дорогими, потребительский кредит уже выдают под 30% годовых. То же самое с ипотекой — ставку подняли до 25%. Для чего это делается? Для того чтобы люди в панике не брали деньги и не начали скупать все подряд. То же самое касается валюты. Многие начали ее сразу покупать. Еще в воскресенье некоторые банки продавали доллар по 160 рублей. При этом уже в понедельник доллар упал до 95 рублей — почти в два раза! Мы живем в рыночной экономике и любые спекулянты, в том числе банки, будут на этом зарабатывать», — отметил собеседник агентства.

Фанис Хусаинов подчеркнул, что люди должны сохранять спокойствие в данной ситуации, осознавать, что это кризис и что он закончится.

«То, что Центробанк вынужден был поднять ставки — это временное явление. В последний раз такие ставки у нас были в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда ключевая ставка была 18%. Недавно только это проходили, — напомнил Фанис Хусаинов. — Граждане должны четко понимать: если деньги лежат на вкладах в банке, то они их обязательно получат. Финансовая система абсолютно устойчива на данный момент. Если вклады в валюте, то и их тоже вернут. Не сегодня, так завтра. Когда многие сразу снимают, инкассаторы не успевают подвозить деньги в банки. Кроме того, сейчас банки предлагают вложить вклады под 20% годовых. Это сделано для того, чтобы люди обратно принесли деньги в банки. Таким образом, стабилизируется вся финансовая система страны».