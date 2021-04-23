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Ру Тат
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23 апреля 2021  21:20
Розалия Хайруллина

Гендиректор Фонда энергетического развития: «По факту произошло поглощение ТАИФа»

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Покупка татарстанской компании ТАИФ сибирской нефтегазохимической компанией «Сибур» является поглощением. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился гендиректор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Я считаю, что в нефтегазохимическом сегменте ТАИФ — маленький кусочек. По факту просто произошло поглощение компании. СИБУР намного больше татарстанской компании, она реализует проекты совсем другого масштаба. Сейчас СИБУР позиционирует себя как крупный мировой игрок, поэтому и намерен укрупняться, в том числе с помощью ТАИФа», — сказал Пикин. 

Напомним, компания СИБУР и ТАИФ приступили к объединению нефтегазохимических бизнесов. Процесс подразумевает создание на базе ПАО «СИБУР Холдинг» компании, 15% доли в которой получат действующие акционеры АО «ТАИФ». 

Взамен ТАИФ передаст контрольный пакет акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Как сообщает пресс-служба «СИБУРа», оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.

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