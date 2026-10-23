Эксперт по этикету объяснила, когда голосовые сообщения считаются невежливыми
Голосовые сообщения сами по себе не нарушают правила этикета. Они могут быть удобны, когда нужно быстро поделиться эмоциями или объяснить сложную мысль. Однако отправителю стоит учитывать время и удобство собеседника, рассказала эксперт по этикету и осознанному стилю Оксана Панфилова в беседе с «Радио 1».
По словам специалиста, отправитель голосового сообщения экономит время, но получателю приходится искать возможность прослушать запись, надевать наушники и при необходимости переслушивать ее, чтобы разобраться в деталях. Поэтому не стоит делать собственное удобство обязанностью другого человека.
Если голосовое сообщение получается длинным, эксперт советует сначала уточнить, удобно ли собеседнику его послушать. А когда речь идет о конкретных фактах, датах, адресах или договоренностях, лучше использовать текст: к нему можно вернуться в любой момент.
Панфилова также отметила, что голосовые сообщения не должны превращаться в бесконечный монолог, в котором собеседнику не остается возможности ответить. Общение в мессенджерах, как и личный разговор, предполагает диалог.
По мнению эксперта, даже семиминутное голосовое сообщение не обязательно нарушает этикет, однако стоит задуматься, действительно ли всю информацию необходимо передавать в аудиоформате.
Главное правило цифрового общения, подчеркнула Панфилова, – учитывать интересы собеседника и прежде всего думать о том, удобно ли ему получать сообщения в таком формате.