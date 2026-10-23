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Общество 23 октября 2026 03:44

Эксперт по этикету объяснила, когда голосовые сообщения считаются невежливыми

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Эксперт по этикету объяснила, когда голосовые сообщения считаются невежливыми
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Голосовые сообщения сами по себе не нарушают правила этикета. Они могут быть удобны, когда нужно быстро поделиться эмоциями или объяснить сложную мысль. Однако отправителю стоит учитывать время и удобство собеседника, рассказала эксперт по этикету и осознанному стилю Оксана Панфилова в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, отправитель голосового сообщения экономит время, но получателю приходится искать возможность прослушать запись, надевать наушники и при необходимости переслушивать ее, чтобы разобраться в деталях. Поэтому не стоит делать собственное удобство обязанностью другого человека.

Если голосовое сообщение получается длинным, эксперт советует сначала уточнить, удобно ли собеседнику его послушать. А когда речь идет о конкретных фактах, датах, адресах или договоренностях, лучше использовать текст: к нему можно вернуться в любой момент.

Панфилова также отметила, что голосовые сообщения не должны превращаться в бесконечный монолог, в котором собеседнику не остается возможности ответить. Общение в мессенджерах, как и личный разговор, предполагает диалог.

По мнению эксперта, даже семиминутное голосовое сообщение не обязательно нарушает этикет, однако стоит задуматься, действительно ли всю информацию необходимо передавать в аудиоформате.

Главное правило цифрового общения, подчеркнула Панфилова, – учитывать интересы собеседника и прежде всего думать о том, удобно ли ему получать сообщения в таком формате.

#мессенджеры #сообщения
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