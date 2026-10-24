Эксперт по этикету назвала четыре ошибки в образе, которые добавляют возраст

Некоторые попытки выглядеть моложе могут, наоборот, визуально прибавить женщине возраст. Об этом специалист по этикету и осознанному стилю Оксана Панфилова рассказала в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, при выборе одежды важнее не возрастные ограничения, а уместность вещей, чувство меры и соответствие образа образу жизни женщины. Так, короткая юбка сама по себе не делает наряд неуместным. Важны фасон, качество ткани, крой и сочетание с другими элементами гардероба.

Первой ошибкой Панфилова назвала стремление полностью копировать молодежную моду. Слишком откровенные вещи или вызывающие сочетания могут выглядеть негармонично, если не соответствуют привычному стилю женщины и конкретной ситуации.

Еще одна ошибка – чрезмерно инфантильный образ. Два высоких хвостика, игривые аксессуары и другие нарочито девичьи детали способны создать впечатление попытки вернуться в подростковый возраст. Вместо этого эксперт посоветовала подчеркивать свежесть и индивидуальность с помощью современной стрижки, ухоженных волос и подходящей укладки.

Третьим фактором Панфилова назвала избыток акцентов. Яркий макияж, несколько трендовых элементов одновременно и броский маникюр могут перегрузить образ, особенно если их используют исключительно для того, чтобы выглядеть моложе. При этом эксперт подчеркнула, что сама по себе яркая косметика или маникюр не свидетельствуют о плохом вкусе.

«Важно, чтобы выразительные детали были уместны и поддерживали общую стилистику», – отметила Панфилова.

Четвертой ошибкой специалист назвала ношение высоких каблуков исключительно ради их высоты. Неудобная обувь может сделать походку неестественной и добавить напряженности образу. По словам эксперта, элегантность зависит прежде всего от осанки, свободы движений и уверенности.

Панфилова также подчеркнула, что этикет не запрещает женщинам носить мини, яркую помаду или экспериментировать с трендами. Главное – понимать, какие элементы подходят конкретному человеку и ситуации.

«Настоящая молодость образа – это не попытка выглядеть на двадцать лет, а энергия, ухоженность, чувство меры и уверенность в себе», – резюмировала эксперт.