Эксперт по этикету Баранова назвала подарки, которые не стоит дарить учителям

Деньги в конверте, алкоголь и дорогие украшения не подходят в качестве подарка учителю на профессиональный праздник. Об этом сообщила РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

«Деньги в конверте, алкоголь или дорогие украшения – табу», – отметила Баранова.

По словам специалиста, стоимость подарка педагогу также не должна превышать 3 тыс. рублей.

Среди подходящих вариантов Баранова назвала полезные аксессуары для работы или организации рабочего места, подписку на образовательную платформу и редкую книгу.