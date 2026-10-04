Эксперт по этикету Баранова назвала подарки, которые не стоит дарить учителям
Деньги в конверте, алкоголь и дорогие украшения не подходят в качестве подарка учителю на профессиональный праздник. Об этом сообщила РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.
«Деньги в конверте, алкоголь или дорогие украшения – табу», – отметила Баранова.
По словам специалиста, стоимость подарка педагогу также не должна превышать 3 тыс. рублей.
Среди подходящих вариантов Баранова назвала полезные аксессуары для работы или организации рабочего места, подписку на образовательную платформу и редкую книгу.