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Общество 4 октября 2026 13:31

Эксперт по этикету Баранова назвала подарки, которые не стоит дарить учителям

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Деньги в конверте, алкоголь и дорогие украшения не подходят в качестве подарка учителю на профессиональный праздник. Об этом сообщила РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

«Деньги в конверте, алкоголь или дорогие украшения – табу», – отметила Баранова.

По словам специалиста, стоимость подарка педагогу также не должна превышать 3 тыс. рублей.

Среди подходящих вариантов Баранова назвала полезные аксессуары для работы или организации рабочего места, подписку на образовательную платформу и редкую книгу.

#день учителя #подарки
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