Эксперт: ПМЭФ – уникальная площадка для открытого диалога регионов России и других стран

Петербургский международный экономический форум – это уникальная площадка для открытого диалога. Об этом заявил член экспертного клуба – председатель Комиссии Общественной палаты Татарстана по вопросам экономики Айрат Гимадутдинов.

Он выразил уверенность в том, что многие темы, которые будут обсуждаться, и партнерства, которые здесь планируются, в дальнейшем будут успешно реализованы во благо России.

«Что касается региональных практик, то знаю, что Татарстан выставил интересный стенд и уже активно работает на площадке. Уверен, регион, как и прежде, будет эталоном того, как эффективно действовать в этом достаточно динамичном времени и поделится своим опытом», – сказал эксперт.