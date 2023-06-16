Эксперт: ПМЭФ дает возможность регионам презентовать свои предложения для сотрудничества

В работе ПМЭФ планируется участие представителей около 130 стран, что для регионов России является хорошей возможностью продемонстрировать свои предложения для сотрудничества в различных отраслях экономики. Об этом на площадке Экспертного клуба заявил председатель Комиссии Общественной палаты Татарстана по вопросам экономики Айрат Гимадутдинов.

«Каждому региону есть что показать, поэтому уже намечены для подписания ряд договоров и соглашений», — сказал эксперт.

Он отметил, что сегодня регионам необходимо в первую очередь выстраивать сотрудничество друг с другом.

«Российским регионам сегодня необходимо в первую очередь выстраивать сотрудничество друг с другом, находить удовлетворение своих потребностей не в дальних странах, а у своих соседей. При этом налаживать прямое сотрудничество с регионами дружественных государств», — уверен Гимадутдинов.

Он напомнил, что Татарстан на полях форума продемонстрировал начало реализации важного проекта — участники события могли по видеосвязи наблюдать церемонию забивки первой сваи логистического комплекса им. Дэн Сяопина, к строительству которого приступили рядом с ОЭЗ «Алабуга».

«Этот комплекс открывает новые возможности эффективного сотрудничества со странами восточного направления», — подчеркнул член Общественной палаты РТ.