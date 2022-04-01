Эксперт ПФР в прямом эфире рассказала татарстанцам о трех сроках индексации пенсий

Изменения в пенсионном обеспечении в 2022 году и меры социальной поддержки обсудили сегодня эксперты в прямом эфире «Серебряный возраст: актуальное для пенсионеров» в аккаунте «Объясняем. Республика Татарстан» в одной из социальных сетей.

Фото: © Наталья Рыбакова

«В Татарстане Пенсионный фонд обслуживает 1 млн 122 тыс. пенсионеров. На пенсионно-социальное обеспечение татарстанцев Отделение ПФР направило 260,2 млрд рублей. Согласно федеральному закону, пенсионерам гарантирована индексация пенсий на пять лет — с 2019 по 2024 год. В 2018 году индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров была предусмотрена с 1 января 2022 года на 5,9%, что и было сделано в декабре. На выплату в январе были отданы пенсии, проиндексированные на 5,9%», — сообщила заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Елена Полякова.

Она пояснила, что по поручению Президента России Владимира Путина были пересмотрены параметры повышения пенсий в 2022 году. Индексация осуществлена выше инфляции — на 8,6%. Средний размер страховой пенсии по старости после индексации составил 17,8 тыс. рублей.

«В феврале пенсионеры, которые получают страховую пенсию, получили увеличенный размер пенсий на 8,6% плюс доплату за январь — разницу между индексацией на 5,9% и 8,6%. С марта месяца у всех пенсионеров, получающих страховую пенсию, доплаты нет. Они получают на 8,6% увеличенный размер пении», — добавила Полякова.

Эксперт пояснила, что пенсии не стали меньше. Просто пенсионерам в феврале была положена доплата за январь. Спикер рассказала также об изменениях, касающихся ежемесячной денежной выплаты, которую получают пенсионеры.

Фото: © Наталья Рыбакова

«С 1 февраля проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 8,4%, а в ее составе — и набор социальных услуг. В структуре общей численности пенсионеров [Татарстана] преобладают получатели страховой пенсии — 1 млн 40 тыс. человек. Еще 82 тыс. татарстанцев — получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которые также проиндексированы на 8,6%», —рассказала представитель Отделения ПФР по РТ.

Полякова проинформировала, что с 1 апреля будет проиндексирована пенсия по инвалидности участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также вдовам погибших. Индексация уже проведена, пенсии люди получат в увеличенном размере.

«Детям-инвалидам выплачивается пенсия по государственному пенсионному обеспечению. Социальная пенсия также увеличена с 1 апреля 2022 года», — добавила спикер.

По ее словам, индексация пенсий проходит в три срока — с 1 января, с 1 февраля и 1 апреля.

Серия прямых эфиров на социально-значимые темы стартовала на прошлой неделе в рамках информационного проекта Правительства России «Объясняем.рф». Проект «Объясняем.рф» реализуется в целях полноценного, оперативного и достоверного информирования жителей нашей страны по волнующим и актуальным вопросам.