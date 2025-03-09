Эксперт Петерман рассказал, как сервисы рассрочки влияют на кредитную историю

Данные оплаты покупок через сервисы рассрочки (BNPL – buy now, pay later, «покупай сейчас, плати потом») не влияют на кредитную историю. Об этом заявил партнер юркомпании «Грозов и партнеры», специалист в области банкротства и налогов Сергей Петерман, чьи слова приводит РИА «Новости».

Как объяснил эксперт, эти данные не передают в бюро кредитных историй (БКИ). Банк при выдаче потребкредита, согласно ФЗ «О кредитных историях», должен лишь устанавливать обязательную полную верификацию заемщиков: узнать фамилию имя и отчество, ИНН, СНИЛС и данные паспорта.

«При использовании BNPL-сервисов оператор требует от клиента только его номер телефона. Соответственно, использование сервисов BNPL не попадает в Бюро кредитных историй», – подчеркнул Петерман.

Эксперт также напомнил, что ЦБ РФ хочет закрепить регулирование BNLP-практик на законодательном уровне. По мнению регулятора, подобные практики являются обходом положений ФЗ «О потребительском кредите».