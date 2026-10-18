Эксперт перечислил выплаты, которые может оформить отец при рождении ребенка

Россиянин при рождении ребенка может оформить несколько видов выплат, среди которых единовременное пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и единое пособие на детей до 17 лет. Об этом РИА Новости рассказала директор программы Федерального методического центра по повышению финансовой грамотности Президентской академии Нина Гукасова.

По ее словам, право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей, в том числе отец, если мать не работает или не обратилась за пособием.

Гукасова уточнила, что с 2026 года размер выплаты составляет 28 450 рублей. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях сумма увеличивается на районный коэффициент. Кроме того, работающий отец вправе оформить отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и получать ежемесячное пособие вместо матери, если она уже не получает аналогичную выплату.

Эксперт отметила, что другая мера поддержки — единое пособие на детей до 17 лет — выплачивается одному из родителей с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи. Кроме того, работающий отец двух и более детей при соблюдении определенных условий также может оформить ежегодную семейную выплату, введенную с 2026 года.

По словам специалиста, официально трудоустроенный россиянин среди прочего имеет право взять больничный по уходу за ребенком.

Гукасова заключила, что если сыну или дочери меньше восьми лет, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% от среднего заработка мужчины независимо от его трудового стажа и формы лечения ребенка.