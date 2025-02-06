Эксперт перечислил признаки скрытого взлома телефона

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О скрытом взломе телефона может свидетельствовать быстрый разряд батареи, а также появление на гаджете неизвестных пользователю приложений, имеющих доступ к камере, микрофону и геолокации. Об этом рассказал автор продукта Solar appScreener Даниил Чернов, пишет газета «Известия».

«Сталкерское программное обеспечение потребляет много энергии и трафика, так как отправляет записи перемещения на сервер злоумышленника. Если пользователь замечает значительное расходование батареи, это может быть одним из признаков наличия такого ПО», – пояснил специалист.

Если же пользователь обнаружил приложение, обладающее доступом к камере, микрофону и геолокации, но не понимает, откуда оно взялось, это тоже может быть сталкерское ПО.

«В настройках Android <...> следует запретить установку приложений из сторонних источников и устанавливать ПО только из официального магазина. <...> если сталкерское ПО всё же обнаружено, то рекомендуется установить антивирус от проверенного производителя и просканировать им устройство», – пояснил Чернов.

Если антивирус не нашел ничего подозрительного, необходимо обновить операционную систему до последней версии, а если потребуется, то и выполнить сброс устройства до заводских настроек.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, сотрудники центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» посоветовали пользоваться только официальными ресурсами, не переводить денежные средства незнакомым людям, не оплачивать товары/услуги на непроверенных сайтах, а также использовать антивирусы.