Эксперт Пак: «Нейросети прокладывают путь к собеседованию, но не к должности»

В эпоху стремительного развития технологий искусственный интеллект (ИИ) становится все более популярным инструментом среди соискателей. Он помогает оптимизировать резюме, анализировать вакансии и даже подготовиться к собеседованиям. Однако чрезмерное увлечение ИИ может сыграть против кандидата, сообщает «Газета.Ru», приводя слова HR-директора логистической компании NC Logistic Ирины Пак.

По ее словам, нейросети способны адаптировать резюме и сопроводительные письма под конкретные вакансии, обходя автоматические фильтры HR-систем. Также ИИ помогает быстро находить подходящие предложения на основе анализа опыта и карьерных целей.

Специалист отметила, что ИИ облегчает процесс подготовки к интервью: виртуальные собеседования имитируют живое общение, анализируют тон, речь, жесты и дают рекомендации. Кандидаты могут заранее изучить компанию и выстроить стратегию поведения на собеседовании.

Тем не менее, Пак подчеркнула, что полное доверие технологиям может привести к утрате индивидуальности в резюме. Она добавила, что алгоритмы не умеют транслировать личные качества, мотивацию и живую харизму, которые зачастую играют ключевую роль при приеме на работу. Решения все равно принимают люди.

Кроме того, чрезмерная подготовка с помощью ИИ может создать иллюзию профессионализма: кандидат успешно проходит собеседование, но оказывается не готов к реальным задачам.

«Искусственный интеллект – это инструмент, но не замена личности. Критическое мышление, честность и осознание собственных сильных сторон остаются основой успешного трудоустройства», – подытожила Ирина Пак.