Эксперт: Пациенты с эндокринопатиями в России обеспечены всеми нужными лекарствами

В России пациенты с эндокринными заболеваниями обеспечены всеми необходимыми препаратами. Также планируется расширить производство сегмента сахароснижающих препаратов и лекарств для терапии болезней щитовидной железы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталью Мокрышеву.

Член-корреспондент РАН напомнила, что временное отсутствие препаратов в аптеках возникло из-за ажиотажа вокруг этого вопроса, однако сейчас ситуация нормализовалась.

«Что касается наших пациентов, то есть пациенты с эндокринопатиями, то они обеспечены всем необходимым», — сказала она.

По словам Мокрышевой, существует очень большая линейка отечественных инсулинов высокого качества.

Также она добавила, что препараты с международным непатентованным наименованием «левотироксин натрия» («L-тироксин», «Эутирокс») в России выпускают три фармацевтических завода. Поскольку это лишь 1/6 от необходимых объемов, российские компании могут увеличить производство для выхода на полное обеспечение.

«Еще два завода готовы к производству <...> этого препарата, если такая необходимость возникнет», — рассказала Мокрышева.

По ее словам, есть фармакологические группы лекарств, применяемые в современной эндокринологии, которые не производятся в России. Чаще всего они используются при орфанных заболеваниях.

«Первые обсуждения с российскими производителями дали нам понимание того, что половина лекарств из этого „безаналогового“ списка может быть запущена в производство уже в ближайшие месяцы, — подчеркнула Мокрышева. — Оставшийся перечень, уверена, будет бесперебойно поступать к нашим пациентам, как и раньше».

О том, есть ли инсулины, финлепсин и L-тироксин в аптеках и почему их может не быть, читайте в материале «Татар-информа».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Также на российской территории приостановили работу ряд зарубежных компаний.