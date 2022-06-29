Эксперт озвучил перспективную для молодежи профессию

Одной из самых перспективных и престижных для молодежи профессиональных областей является строительство, уверен генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на пресс-конференции в ТАСС.

«Спрос на высококлассных мастеров в этой области будет только расти. По данным Дом.Рф и ВЦИОМа строительные специальности входят в десятку самых престижных, половина россиян рассматривает для себя возможность работы в этой отрасли», — сказал он.

Профессия строителя будет набирать актуальность и на фоне того, что россияне все чаще отдают предпочтение своему дому, а не квартире: по словам Комиссаренко, 54% молодежи в возрасте от 25 до 34 лет заявили, что хотели бы жить в своем доме.

«В современном мире перед строительной отраслью появились новые масштабные задачи, для решения которых нужны кадры. Одна из главных наших задач — это трансформация отрасли», — считает Комиссаров.