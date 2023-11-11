Эксперт ожидает снижения темпов строительства жилья в Татарстане

В ближайшие годы в Татарстане ожидается снижение темпов строительства жилья. Об этом и почему «растущие как грибы жилые комплексы» всего лишь иллюзия, рассказала эксперт в сфере недвижимости Анастасия Гизатова.

Как отметила специалист, даже сейчас республика не является лидером по строительству новых ЖК. Кроме того, значительную долю в строящемся жилье по Татарстану занимают индивидуальные жилые дома, которые возводят ИП, небольшие ООО или сами жители. В дальнейшем же темпы ввода многоквартирных домов продолжат снижаться.

«Во-вторых, небольшое количество земельных участков, готовых в данный момент к запуску и строительству — эти площадки надо подготовить», — подчеркнула она в интервью для «Татарстан-24».

Третий фактор, который повлияет на рынок, — снижение продаж вторичного жилья, которое произойдет из-за повышения ставок по ипотеке.

Однако, заметила Гизатова, это не приведет к падению цен на новостройки.