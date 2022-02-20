Эксперт: Отрицательное влияние на легкие оказывают не только инфекции, но и воздух

На легкие человека могут оказывать отрицательное влияние не только инфекции, такие как Covid-19, но и воздух, которым мы дышим, заявил врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, советник директора Центрального НИИ туберкулеза Игорь Степанян в интервью радио Sputnik.

Как пояснил эксперт, многие жители мегаполисов жалуются на нехватку кислорода, но на самом деле и в городе, и в сельской местности воздух содержит примерно одинаковое количество этого вещества.

«Количество кислорода в воздухе не сильно различается в сельской местности и в городе. И там, и там порядка 20 процентов кислорода в воздушной смеси. Если и есть разница, то она в один процент, а он погоды не делает», — пояснил Степанян.

Однако, по словам пульмонолога, в городском воздухе могут находиться в высокой концентрации твердые частицы, а это как раз и вредно для легких. Он пояснил, что такие элементы попадают в воздух из-за истирания автомобильных шин и тормозных колодок, а также из-за большого количества строек в мегаполисах.

«Если проводить долгие годы жизни в такой атмосфере, то это негативно сказывается на здоровье. Конечно, лучше выбираться на природу при любой возможности», — посоветовал медик.

Он добавил также, что не существует точного норматива, сколько времени нужно дышать свежим воздухом вне города, чтобы сохранить здоровье легких. На природе лучше проводить минимум один день в неделю.