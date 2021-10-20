Эксперт: Новый британский штамм Covid-19 — еще не вселенская катастрофа

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, открытый учеными Великобритании потомок индийского дельта-штамма, пока «не тянет на вселенскую катастрофу». Об этом заявил эксперт по биобезопасности Николай Дурманов, передает радио Sputnik.

«На первый взгляд, новость звучит очень тревожно и хочется немедленно прекратить движение самолетов и пароходов, чтобы предотвратить попадание этого страшного вируса в Россию. Но если присмотреться, то новые мутантные формы коронавируса возникают постоянно, в месяц происходит примерно две серьезные мутации», — объяснил специалист.

Дурманов отметил, что хотя, насколько можно судить по данным британских ученых, новый вариант коронавируса на 10% более заразен, это не оказывает принципиального влияния на ситуацию.

Эксперт уверен, что куда более реальная угроза для биобезопасности может возникнуть, если люди не будут активнее вакцинироваться. Он напомнил, что в мире Covid-19 уже заразилось примерно 300 млн человек.

«Нужно остановить перемещение вируса по планете. Здесь кроме вакцинации и мер карантина ничего не придумали. Нужно вакцинироваться, чтобы не появились новые варианты коронавируса», — подчеркнул аналитик.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Британии ученые обнаружили новый, более заразный вариант дельта-штамма коронавируса под названием AY.4.2.