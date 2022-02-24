Эксперт: «Отечественные банки — устойчивые, за ними стоит поддержка ЦБ»

Российская в целом и татарстанская в частности банковская системы в настоящее время являются одним из устойчивых и надежных секторов экономики. Стабильность коммерческих банков страны находится под пристальным контролем Центробанка России, который при необходимости поддержит их. Об этом в беседе с ИА «Татар-информ» заявил председатель комиссии Общественной палаты РТ по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан Айрат Гимадутдинов.

Он отметил, что стремление перевести накопления в наличность на фоне биржевых «скачков» не имеет под собой никакого объективного основания.

«Ни в коем случае нельзя поддаваться вбросам, потому что паника всегда ведет к финансовым потерям. Нужно спокойно проанализировать ситуацию, опираясь на официальную информацию. И ни в коем случае не делать спонтанных шагов, когда дело касается личных финансов», — уверен эксперт.

По словам Гимадутдинова, во время нестабильности на финансовых рынках всегда лучше занять выжидательную позицию и не принимать поспешных действий.

«Все возможные негативные сценарии были проработаны и просчитаны. В финансовых учреждениях ранее проходили стресс-тесты на случай любых сценариев на рынке. Поэтому наши банки — устойчивые. Тем более если речь идет о крупных федеральных банках, они имеют хорошие запасы средств, и при необходимости их всегда поддержит Центробанк РФ», — заключил Айрат Гимадутдинов.