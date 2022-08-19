Эксперт: Основная проблема с новым энергооборудованием в Татарстане – сервис

В условиях западных санкций возможны проблемы с сервисным обслуживанием парогазовых установок (ПГУ) с иностранными газовыми турбинами, сообщил «Татар-информу» независимый эксперт по устойчивой энергетике Юрий Мельников.

«Очевидно, что основная проблема – это сервисное обслуживание такого сложного и зачастую уникального оборудования. Даже если General Electric, чьи турбины в составе ПГУ на трех ТЭЦ в Казани сейчас работают, не откажется от действующих соглашений по сервису, наверняка могут возникнуть другие ограничения – например, проблемы в части логистики запчастей или оплаты услуг», – отметил он.

По его словам, также могут возникнуть вопросы с другими элементами ПГУ и обслуживанием программного обеспечения.

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