Эксперт: Ослабление рубля в июле вызвано действиями государства

Июльское ослабление рубля вызвано действиями государства, активно покупающего юань. К тому же крепкий рубль был невыгоден российской экономике, так как мешал экспортерам в получении устойчивой прибыли, поделился с агентством «Прайм» директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70–80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю», — объяснил специалист.

Он полагает, что курс евро и доллара уже к концу года достигнет указанной отметки – 70–80 рублей. И помешать этому могут лишь новые санкции, которые закроют корреспондентские счета в валюте.

Тузов подчеркнул, что указанная планка для доллара и евро является оптимальной для экономики России. Ее достижение позволит сфере комфортно перенести период санкций.

С началом специальной военной операции по защите Донбасса, объявленной Президентом России Владимиром Путиным, курс рубля по отношению к евро и доллару рухнул, достигнув антирекорда — 132,9 и 120,3 рубля соответственно. После этого Центробанк ввел ряд ограничений, касающихся продаж и переводов валюты. Это и решение главы государства перевести торговлю газом с недружественными странами в рубли позволило укрепить российскую валюту.