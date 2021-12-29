Эксперт оценил возможность повышения стоимости крупных займов для непривитых от Covid-19

Страховые компании всегда учитывают все риски, и коронавирус не станет исключением, поэтому для непривитых заемщиков ипотека может подорожать рассказала радио Sputnik эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского Народного фронта Александра Пожарская.

Ранее газета «Известия» написала о том, что в банковской сфере обсуждают возможность повышения стоимости крупных займов для невакцинированных, и страховые компании могут начать учитывать наличие справки о вакцинации от коронавируса при расчете стоимости крупных займов — ипотеки и потребительских кредитов.

«И логично, что человек невакцинированный, не имеющий никакого иммунитета, будет в зоне риска, имеет все шансы заболеть коронавирусом и не справиться с обслуживанием крупного кредита. Страховая компания будет вынуждена оплачивать по его договору страховки банку эти обязательства», — объяснила специалист.

Пожарская отметила, что кредиты для людей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, со временем, действительно могут стать дороже.

По ее словам коронавирусная инфекция стала реальностью, с которой еще долго придется жить и это заболевание, такой же риск, как и другие тяжелые диагнозы, которые также стоит учитывать.

«Поэтому для людей, которые не готовы себя защитить от этой угрозы и привиться, кредит будет дороже. Если человеку необходимо взять ипотеку, он подумает, готов ли он переплачивать, или, может быть, все-таки стоит сделать прививку», — заключила эксперт.