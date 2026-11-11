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На главную ТИ-Спорт 11 ноября 2026 10:45

Эксперт оценил шансы Петросян на Гран-при США

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Эксперт оценил шансы Петросян на Гран-при США
Фото: скриншот видео Первый канал

Американский журналист Джеки Вонг поделился мнением о перспективах российской фигуристки Аделии Петросян на этапе Гран-при ISU – 2026/2027, который пройдет в Эверетте (США).

По словам эксперта, выступление спортсменки вызывает особый интерес из-за смены тренера и необходимости адаптироваться после участия в Олимпийских играх в феврале.

«Она показывает хорошие программы, но пока не может похвастаться стабильностью. В своих лучших выступлениях она, безусловно, претендует на призовые места», – отметил Вонг в беседе с «Чемпионатом».

Стоит добавить, что помимо Петросян на льду Гран-при США выступит еще одна российская фигуристка – Александра Игнатова (Трусова).

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