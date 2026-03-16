Эксперт оценил риски попадания микропластика в кофе из одноразовых стаканов

Попадание микропластика в горячие напитки из одноразовых стаканов теоретически возможно, однако концентрация этих частиц настолько мала, что не представляет серьёзной угрозы для здоровья. Об этом в беседе с RT рассказал кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам специалиста, картонные стаканы изнутри покрыты тонким слоем полимера для защиты от влаги, а крышки чаще всего делают из полипропилена или полистирола. При контакте с горячим напитком (70–90 градусов) с поверхности материала могут отделяться микроскопические фрагменты размером в несколько микрометров. При этом полимеры не растворяются в жидкости и не образуют токсичных соединений.

Дорохов пояснил, что за время, пока напиток пьют (обычно несколько минут), количество выделившихся частиц минимально. Поэтому при обычном использовании такой упаковки поводов для беспокойства нет.

Однако риск увеличивается, если стакан используют неправильно. Например, при интенсивном перемешивании ложкой, задевающей стенки, или при повторном разогреве напитка в той же посуде. Это усиливает механическое и тепловое воздействие на материал.

Тем, кто хочет полностью исключить контакт с пластиком, эксперт рекомендует использовать многоразовые термокружки.