Эксперт: Еще рано говорить о выходе России из экономического кризиса

В России экономика только начала возвращаться к показателям, которые фиксировались до пандемии коронавирусной инфекции, считает руководитель центра политических исследований института экономики РАН Борис Шмелев. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Пока рано говорить о том, что мы уже вышли из экономического кризиса. Пока цифры, характеризующие развитие экономики, об этом не говорят. Хотя во втором квартале наметилась такая позитивная динамика роста экономики, но мы только-только выходим на те показатели, которые были характерны до начала эпидемии», – сказал эксперт.

Он также прокомментировал прогнозы о том, каким будет бюджет России в 2023 и в 2024 годах. Так, Правительство РФ предполагает, что доходы бюджета в 2023 году составят около 25,5 трлн рублей при расходах 25,1 трлн рублей, а в 2024 году – примерно 25,8 трлн и около 26,1 трлн рублей соответственно.

«Не совсем верно думать, что если бюджет с профицитом, то это однозначно хорошо, а если с дефицитом, то это однозначно плохо. Я не вижу ничего плохого в том, что бюджет будет дефицитным в пределах 2–3% ВВП», – пояснил Шмелев.