Эксперт оценил последствия эскалации на Ближнем Востоке для мирового рынка нефти

Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало резкие колебания мировых цен на нефть и создало серьезные риски для стабильности энергетических рынков. О возможных сценариях развития событий в беседе с «Радио 1» рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По словам эксперта, текущая волатильность вызвана опасениями участников рынка по поводу масштабного сокращения глобальных поставок. Специалист подчеркнул, что нефтяной сектор всегда болезненно реагирует на подобные риски.

«Если уж рынок в 2022 году так остро реагировал на потенциальное исчезновение порядка 2-3 миллионов баррелей в сутки, то здесь речь идет уже по 15. Ну может ли рынок спокойно к этому относиться? Нет, не может», – отметил Александр Фролов.

При этом аналитик уточнил, что на данный момент фиксируется именно прерывание стабильности поставок, а не полноценный физический дефицит сырья. Тем не менее ключевым фактором нестабильности остается безопасность Ормузского пролива. Любая угроза этому маршруту мгновенно отражается на котировках, так как через него ежедневно транспортируются колоссальные объемы энергоресурсов.

Кризис может затронуть и рынок природного газа: через ближневосточные пути проходит около 20% мирового производства СПГ. Фролов предупредил, что нехватка этого ресурса способна запустить цепную реакцию.

«Дефицит газа – это подорожание угля, это подорожание электрической энергии и повторение энергетического кризиса, который наблюдался в 2021-2023 годах», – пояснил эксперт.

В этих условиях Россия демонстрирует надежность своей инфраструктуры. Эксперт указал, что трубопроводные поставки, закрепленные долгосрочными соглашениями, практически не зависят от морских рисков и геополитической нестабильности.

«Мы показываем, что долгосрочные контракты – это хорошо. Во-вторых, мы показываем, что долгосрочные контракты, которые скреплены трубой, – это просто отлично», – констатировал специалист.

Рост мировых котировок может положительно отразиться на доходах российского бюджета. Как считает эксперт, финансовые поступления за первый квартал 2026 года, скорее всего, превысят прогнозные значения. При этом Фролов добавил, что на внутренние тарифы ситуация практически не повлияет, так как цены на энергоресурсы внутри страны регулируются государством.