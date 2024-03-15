Эксперт: «Очень важно осознавать, что наше будущее зависит от всех нас»

Каждый человек должен иметь право выбора, и очень важно осознавать, что будущее зависит от всех нас. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан, проректор по развитию и инновациям КГЭУ доктор технических наук Ирина Ахметова.

Эксперт рассказала интересные факты о голосовании в разных странах. Так, например, в России, каждый гражданин отдает голос непосредственно за кандидата, а в США избиратели сперва выбирают выборщиков, а те уже отдают голоса за будущего президента.

В городе Филадельфия на протяжении всей первой половины XVIII века действовал забавный закон. Мэру там не полагалось жалованья, но за отказ от этой должности приходилось платить штраф. Большинство народных избранников предпочитали отделаться штрафом.

В штате Нью-Мексико, если двое кандидатов набрали одинаковое число голосов, они по обоюдному согласию имеют законное право определить победителя, сыграв в какую-нибудь игру. В последний раз этот закон применялся в 1998 году. Кандидаты сыграли в покер.

В латиноамериканской стране Перу участие в выборах является обязательным. Тот, кто не голосует, может остаться без государственных услуг, а молодежь получает свой первый паспорт только после первого участия в выборах.

В Швейцарии женщины получили право голоса на выборах лишь в 1971 году.

В Древней Греции большинство должностных лиц и члены коллегиальных органов управления выбирались путём жребия. Обычно выбор производился с помощью бобов. В один сосуд клали соответствующее количество черных и белых бобов, а в другой — имена кандидатов. Выемка из сосудов производилась одновременно.

«Каждый человек должен иметь право выбора. И нам очень важно осознавать, что наше будущее зависит от всех нас, а не от бобов или карточной игры», — заключила собеседница агентства.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До них допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).