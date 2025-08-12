Эксперт объяснила, в каких случаях можно взять больничный без болезни

Россияне могут оформить больничный лист даже в случае отсутствия заболевания – например, при необходимости ухода за больным членом семьи. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, ее слова приводит РИА Новости.

Подольская отметила, что больничный также оформляется в случае донорства костного мозга: после забора биоматериала донору предоставляется освобождение от работы сроком от пяти до девяти дней.

Кроме того, получить временную нетрудоспособность можно при прохождении медицинских процедур, которые могут ограничить работоспособность.