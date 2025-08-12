news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 августа 2025 08:51

Эксперт объяснила, в каких случаях можно взять больничный без болезни

Читайте нас в
Телеграм

Россияне могут оформить больничный лист даже в случае отсутствия заболевания – например, при необходимости ухода за больным членом семьи. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, ее слова приводит РИА Новости.

Подольская отметила, что больничный также оформляется в случае донорства костного мозга: после забора биоматериала донору предоставляется освобождение от работы сроком от пяти до девяти дней.

Кроме того, получить временную нетрудоспособность можно при прохождении медицинских процедур, которые могут ограничить работоспособность.

#больничный #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

11 августа 2025
Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

11 августа 2025