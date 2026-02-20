Эксперт объяснила рост цен на такси в снегопады

В периоды обильных снегопадов стоимость поездок на такси увеличивается из-за повышенного спроса, однако агрегаторы устанавливают верхний предел для тарифов. Об этом заявила NEWS.ru председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По словам эксперта, рынок такси фрагментирован и состоит из множества водителей, поэтому цены на услуги законодательно не регулируются. Основная часть пассажиров пользуется заказами через агрегаторы, которые применяют динамическое ценообразование, зависящее от спроса. В алгоритмы заложен потолок стоимости, поэтому в периоды пикового спроса тарифы достигают максимально допустимого уровня.

Зарипова подчеркнула, что введение жёсткого контроля над ценами не повлияет на погодные условия и не увеличит число желающих воспользоваться такси. Напротив, это может снизить количество водителей, готовых выходить на линию в непогоду, что приведёт к значительному росту времени ожидания машин.