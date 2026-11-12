Эксперт объяснила, почему ведущие вузы отдают предпочтение олимпиадникам

Доля победителей и призеров олимпиад среди поступивших в российские вузы составляет около 2,5%. При этом в ведущих университетах страны на отдельных направлениях олимпиадники могут занимать более половины бюджетных мест. Об этом рассказала руководитель Казанского математического центра Людмила Лазарева в программе «7 дней плюс» на ТНВ.

По словам Лазаревой, сообщения о том, что стобалльники по ЕГЭ массово не смогли поступить на бюджет, преувеличены. Чаще речь идет о невозможности попасть на конкретную специальность в определенный ведущий вуз.

«Что касается принципа поступления, доля олимпиадников в целом по стране составляет где-то 2,5%. Но другое дело, что это сильно перекошенная кривая в сторону топ-вузов. Действительно, в них на многих направлениях больше 50% мест занимают олимпиадники, а где-то и до 100% доходят», – пояснила она.

Лазарева отметила, что ведущие университеты заинтересованы в абитуриентах с углубленными знаниями профильных предметов. В качестве примера она привела МФТИ, куда победители и призеры олимпиад первого уровня могут поступить без вступительных испытаний.

При этом руководитель Казанского математического центра подчеркнула, что высокие результаты по профильным предметам не отменяют требований к остальным дисциплинам. Например, абитуриентам МФТИ необходимо набрать не менее 70 баллов по русскому языку.