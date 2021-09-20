Эксперт объяснила, какие объекты не попадут под гаражную амнистию

В России вступил в силу закон о гаражной амнистии, по которому владельцы гаражей, которые были построены до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, смогут стать их собственниками по упрощенной схеме. Тем не менее воспользоваться ей получится не у всех, предупредила замглавы департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

По ее словам, под действие закона не попадают объекты, возведенные с нарушениями, без законного основания на строительство.

«Для того чтобы воспользоваться гаражной амнистий, необходимо предъявить в соответствующие государственные органы решение о предоставление земельного участка под строительство или решение о создании гаражного кооператива», — уточнила специалист.

Кроме того, гаражная амнистия доступна только на те участки, которые раньше находились в государственной либо муниципальной собственности. В случае если объект был приобретен у юрлица или физлица без необходимого оформления, оформить амнистию не получится, подчеркнула Лариса Солдатова.