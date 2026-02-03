Эксперт объяснила, как начисляются отпускные дни и когда можно уйти в первый отпуск

Сотруднику полагается оплачиваемый отпуск за каждый рабочий год, стандартная продолжительность которого составляет 28 календарных дней. Этот срок считается не с начала календарного года, а с даты оформления в штат. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с «RT».

Она пояснила, что отпускные дни накапливаются постепенно: за каждый отработанный месяц сотрудник получает 2,33 дня. Право на первый отдых на новом месте появляется уже спустя полгода непрерывной работы. Для некоторых категорий граждан предусмотрены увеличенные сроки основного отпуска.

По закону ежегодный отпуск можно делить на части по согласованию с руководством. При этом один из отрезков отдыха должен длиться не менее 14 дней подряд, а оставшиеся дни можно использовать гибко, вплоть до отдельных дней.

Санина напомнила, что работодатели не могут не предоставлять отпуск сотруднику более двух лет подряд, а для работников до 18 лет и сотрудников вредных производств ежегодный отдых обязателен. Если работник сам решает не уходить в отпуск, его дни не сгорают, а суммируются.

Однако компании стараются не допускать накопления отпускных дней более чем на два года, так как при проверке трудовой инспекции за нарушение графика отпусков предусмотрены штрафы.

Эксперт добавила, что при расторжении трудового договора работнику обязаны выплатить денежный эквивалент за все накопленные и неиспользованные дни отпуска.