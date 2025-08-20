news_header_top
Общество 20 августа 2025 21:29

Эксперт объяснила, как без стресса вернуться к работе после отпуска

Возвращение из отпуска часто становится стрессом из-за скопившихся дел и необходимости быстро включаться в рабочий ритм. Как рассказала эксперт по тайм-менеджменту Валентина Красникова в беседе с «Радио 1», снизить напряжение поможет планирование выхода из отдыха.

«Важен и вход в отпуск, и выход из него. Возвращение на работу – это отдельная история, которую нужно планировать, закладывая место на акклиматизацию и рутинные процессы. Необходимо восстановить прежнюю структуру жизни и работы», – объяснила она.

По словам специалиста, стресс часто возникает из-за резкого контраста:

«Основная проблема, что люди относятся к отпуску как к сказке. А нужно думать, что это часть рутины. Отдых должен отвечать четким запросам, восполнять ресурс, и тогда он даст те эмоции и впечатления, которые вы ожидаете, без разочарований».

Она добавила, что мягкий выход из отпуска возможен только при грамотном планировании дел:

«Может, вам надо забрать детей или сделать уборку, или решить вопросы с документами. Также здесь все зависит от вашего психотипа, но желательно постепенно входить в рабочий процесс, систематизироваться и налаживать график. Заниматься делами последовательно и ни в коем случае не пренебрегать сном», – подчеркнула эксперт.

