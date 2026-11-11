Эксперт объяснил, зачем использовать ИИ для новостей на национальных языках
Искусственный интеллект обучается на запросах, которые ему поступают. Чтобы разные языки не исчезли из цифрового пространства, важно использовать ИИ для работы журналистов. Такое мнение на пленарной сессии проходящего в Казани XI Форума национальных СМИ высказал руководитель ИИ-направления Дирекции производства видео МИА «Россия сегодня» Александр Петров.
«ИИ-модели обучены преимущественно на английском. Нужно обязательно дообучать модели, создавать новости с помощью ИИ, чтобы боты, ежедневно обходящие сайты, знали ваш язык. Иначе вашего языка просто не будет внутри этих моделей – он исчезнет в цифровой среде», – заявил он.
По мнению специалиста, именно с появлением нейросетей роль национальных СМИ может кратно вырасти. Дело, по словам Петрова, в том, что ИИ позволяет охватить гораздо больший масштаб событий, а СМИ в регионах находятся ближе к читателю.