Эксперт объяснил, в каких случаях человека могут вызвать на работу во время отпуска

Работодатель имеет право привлекать сотрудников к работе в период отпуска в ряде случаев — это касается работников МЧС, журналистов, врачей, а также тех, у кого в трудовом договоре указан ненормированный рабочий день. Об этом сообщил корреспонденту «Татар-информа» HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.

«Вправе привлекать, если у вас в договоре написано "ненормированный рабочий график". Также это касается сотрудников МЧС, журналистов, врачей, однако такой выход оплачивается в двойном размере», – сказал собеседник агентства.

В остальных случаях, как отметил Мурадян, работодатель не вправе требовать выхода, а может лишь предложить сотруднику выйти на смену. При этом работник имеет полное право отказаться без каких-либо последствий.

Эксперт также обратил внимание, что любые дополнительные выходы на работу должны быть официально оформлены документально.

Кроме того, Мурадян подчеркнул, что, если работник сам выразил желание выйти на работу во время отпуска, работодатель может не оплачивать такую смену, поскольку этот день не отражается в табеле учета рабочего времени.