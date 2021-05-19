Эксперт объяснил татарстанцам, что делать с детской агрессией

Детская агрессия естественна. Если ребенок ее проявляет, то это лучше, чем если она копится внутри малыша. Об этом в прямом эфире рассказал директор специализированных программ Московского центра защиты детей от стресса Алексей Захаров.

«Надо понять, что агрессивное выражение эмоций ребенком — это естественный процесс, и ничего неестественного в этом процессе нет. Каждый ребенок может агрессивно выражать свои мысли, свои поступки. Родители должны это понять», — подчеркнул спикер.

По словам эксперта, агрессия в детском возрасте проявляется по-разному: некоторые дети могут рвать на себе одежду и махать руками, производя активные действия, у некоторых агрессия уходит внутрь, не выливается наружу.

«Второй случай более тяжелый, потому что дети, которые выливают свою агрессию непосредственно здесь и сейчас, быстро компенсируют факторы изливания этой агрессии и становятся более управляемыми и вменяемыми в системе взаимодействия. Ситуация тихой агрессии, которая направлена вовнутрь, — это тяжелый фактор, потому что он не отображается во внешних действиях, она накапливается», — объяснил Захаров.

За подобной агрессией следует потеря всех внутренних ресурсов и истощение организма, такому человеку справиться со своим состоянием очень сложно. Тихая агрессия влечет за собой взрывную, неожиданную и неуправляемую сознанием ребенка ситуацию. Таких детей можно вычислить по качеству сна, заторможенности реакций, большому количеству выпиваемой жидкости и неконтролируемым мышечным действиям. Это передергивание плечами, покусывание губ, втягивание головы в плечи и так далее.

По мнению Алексея Захарова, если ребенок показывает свою агрессию, нужно дать ему возможность выплеснуть ее.

«Если он плачет — пусть плачет. Если он начал махать руками — очень хорошо помахать руками вместе с ним в этот момент. Когда вы начнете выстраивать ситуацию повторения его агрессивных действий, ребенок сразу вместе выльет эту агрессию», — заключил он.

Помимо прочего, можно физически нагрузить ребенка, занять его делом, добавил специалист.