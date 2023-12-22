Эксперт объяснил природу розового тумана в Бугульме

Сегодня утром, жители Бугульмы наблюдали розовый туман над городом. Фотографиями они начали делиться в социальных сетях. Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев обьяснил «Татар-информу» природу явления.



«Красный оттенок – это результат рассеивания солнечных лучей при каком-то прояснении. Солнечные лучи поступали к земной поверхности и преломлялись на капельках тумана. Такое явление возможно в утренние часы, при восходе солнца. Напомню, что восход, что закат мы видим красным и этому есть физическое объяснение, в силу того, что красные лучи хуже всего рассеиваются в атмосфере. Так было и в этом случае», –

сказал эксперт.

Фото: © Социальные сети