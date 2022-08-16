Эксперт объяснил причину удвоения дивидендов «Татнефти»

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал направить на дивиденды за первое полугодие 2022 сумму вдвое больше, чем годом ранее.

Экономический обозреватель Альберт Бикбов объяснил причину, по которой нефтяная компания планирует увеличить выплаты акционерам.

«Один из главных индикаторов состояния экономики Татарстана — финансовое "здоровье" ее флагмана, компании "Татнефть". С финансами "Татнефти" полный порядок — в январе-июне 2022 года "Татнефть" получила чистую прибыль в размере 152,2 млрд рублей — вдвое больше, чем годом ранее. А выручка выросла на 42,4% — до 710,7 млрд рублей.

Безусловно, такому выдающемуся финансовому результату (удвоение прибыли и почти в полтора раза увеличение выручки) есть несколько объяснений — высокие цены на нефть и продукты ее переработки, а также рост объемов как нефтедобычи, так и нефтепереработки. Добыча нефти в Татарстане в первом полугодии увеличилась на 4%, переработка — на 14%. При этом удалось не допустить снижения реализации продукции через перенастройку сбытовых логистических цепочек с экспорта в сторону внутреннего рынка.

В отличие от некоторых госкомпаний, вроде Газпрома, которые решили не платить дивиденды, "Татнефть" порадовала своих акционеров — совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2022 года в размере 32 рубля 71 копейка на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Получается, что акционеры получат суммарно 76,1 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период акционеры Татнефти получили промежуточные дивиденды в два раза меньше.

Суммарная доля акций Татнефти, принадлежащих юридическим лицам, находящихся под прямым контролем Республики Татарстан, составляет 34%. Значит, помимо значительно увеличившихся налогов и сборов, республика получит еще и двукратно выросшие дивиденды», — написал Альберт Бикбов в своем телеграм-канале Bikbov.guru.