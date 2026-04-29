Эксперт объяснил, при каких условиях страховая пенсия может удвоиться

Увеличить размер страховой пенсии более чем в два раза возможно при более позднем обращении за ее назначением. Об этом в беседе с RT рассказал главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

Он пояснил, что пенсионное законодательство предусматривает повышающие коэффициенты к фиксированной выплате и индивидуальному пенсионному коэффициенту при отсрочке выхода на пенсию до 10 лет.

«Согласно шкале, установленной в приложении к данному закону, при максимальной, десятилетней отсрочке коэффициенты превышают 2 (2,11 и 2,32 соответственно), что в совокупности позволяет увеличить размер страховой пенсии более чем в два раза по сравнению с ее назначением сразу при наступлении права», – отметил Поздняков.

При этом он подчеркнул, что итоговый размер выплаты зависит от индивидуального пенсионного коэффициента гражданина, стоимости пенсионного балла и фиксированной выплаты на момент назначения пенсии.