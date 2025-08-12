Эксперт объяснил порядок начисления платы при задержке передачи показаний счетчиков

Многие потребители полагают, что при пропуске срока передачи показаний счетчиков им сразу начислят крупные суммы по нормативам. Однако, по словам общественного деятеля и эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, система расчетов устроена иначе. Его слова приводит «Прайм».

Бондарь отметил, что нередко граждане забывают вовремя передать данные приборов учета из-за отъезда или занятости. В течение первых трех месяцев после прекращения передачи показаний начисления, как правило, производятся на основе среднемесячного потребления.

Управляющая или ресурсоснабжающая организация использует данные за последние полгода, рассчитывает среднее значение и выставляет счет исходя из этой величины. Такой порядок предусмотрен пунктом 59 «б» Правил предоставления коммунальных услуг № 354.

Бондарь пояснил, что, если показания не передаются более трех месяцев подряд, расчет, скорее всего, будет переведен на норматив потребления – установленный государством усредненный объем ресурса на одного человека в месяц. Этот способ, как правило, менее выгоден для потребителя. Основанием для такого перехода служит пункт 60 Правил № 354.

Эксперт также добавил, что в некоторых случаях применяется повышающий коэффициент 1,5 к нормативу. Его назначают, если потребитель дважды не допустил представителей управляющей компании или поставщика ресурсов для проверки счетчика, будучи предварительно уведомлен. Это закреплено в пункте 60(3) Правил № 354.

При возобновлении передачи показаний возможно проведение перерасчета. С соответствующей просьбой можно обратиться в том числе через приложение «Госуслуги Дом». При этом штрафы за несвоевременную подачу показаний законодательством не предусмотрены.