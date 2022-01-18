Эксперт объяснил, почему жилье в Турции пользуется большим спросом у россиян

Популярность недвижимости в Турции среди россиян связана с доступностью цен на курортное жилье, высказал мнение главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов в интервью радио Sputnik.

«Причина очень проста и банальна — это дешевизна объектов, которые там можно купить. На сегодняшний день основной объем покупок приходится на диапазон в 4-5 миллионов рублей», – сказал эксперт.

Он отметил, что за эту сумму можно купить очень хорошую квартиру с двумя или тремя комнатами площадью порядка 100 квадратных метров со своим бассейном в небольшой удаленности от моря.

Помимо этого, Морозов напомнил, что сейчас выгодно покупать недвижимость в Турции именно для себя, а не для дополнительного заработка.

«На сегодняшний день приобретение подобной квартиры в Турции достаточно интересно, особенно если вы покупаете для себя. А вот долгосрочные инвестиционные перспективы у меня вызывают определенные сомнения», — сказал специалист.

По данным Института статистики Турции, в 2021 году иностранцы купили 59,3 тысячи объектов недвижимости.

Причем, больше всего квартир и жилых домов приобрели граждане Ирана (10 тыс.) и Ирака (8,7 тыс.)