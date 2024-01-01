Эксперт объяснил, почему в начале 2024 года цены на машины в РФ не должны вырасти

Цены на авто в России не должны вырасти в начале года, так как у дилеров есть еще очень много запасов, которые они должны теперь продать. Таким мнением поделился автоэксперт Игорь Моржаретто, пишет ПРАЙМ.

Он подчеркнул, что объем этих «запасов» оценивается примерно в 200 тыс. машин. Это приличный показатель, добавил Моржаретто.

Однако в целом рост цен на авто ожидается, говорит эксперт. Но этот рост цен не будет резким, здесь речь идёт об инфляционном росте, объяснил спикер.

До этого глава Минпромторга Денис Мантуров подводил итоги продаж новых машин за 2023 год. По его словам, продажи новых машин в России всех сегментов (легковые, лёгкие коммерческие, грузовые и автобусы) вырастут на 50%, до 1,2 миллиона штук.