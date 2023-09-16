Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт объяснил, почему российская картошка бывает дороже бананов из Эквадора
Российские овощи в марте-феврале могут стоить дороже привозных. К примеру, цены на картошку могут быть выше, чем на бананы из Эквадора. С чем это связано, рассказал председатель Ассоциации фермеров Татарстана Камияр Байтемиров.
По его словам, такое несоответствие связано с ростом затрат производителей и недостаточным уровнем господдержки.
«Центробанк принял решение увеличить процентную ставку. Было 5%, а сейчас от 15-18%. Самые низкие 12%. Если я несу расходы, которые мне не нужны, а прибыль, которую я получу, нужна мне для расширенного производства. Если я этого не сделаю, то я вылетаю в трубу», — заметил он в интервью для «Татарстан-24».
Он полагает, что государство должно предоставлять фермерам субсидии, которые, к примеру, при больших урожаях могли бы пойти на установку хранилищ, снижение цен на удобрение. Также на стоимости продуктов сказываются растущие цены на электроэнергию, топливо и низкая себестоимость зерна.
Еще один момент — овощная и фруктовая зависимость. Если по зерну Татарстан обеспечен на 100%, то здесь зависимость от импортных семян достигает 80-90%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»