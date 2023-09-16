Эксперт объяснил, почему российская картошка бывает дороже бананов из Эквадора

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Российские овощи в марте-феврале могут стоить дороже привозных. К примеру, цены на картошку могут быть выше, чем на бананы из Эквадора. С чем это связано, рассказал председатель Ассоциации фермеров Татарстана Камияр Байтемиров.

По его словам, такое несоответствие связано с ростом затрат производителей и недостаточным уровнем господдержки.

«Центробанк принял решение увеличить процентную ставку. Было 5%, а сейчас от 15-18%. Самые низкие 12%. Если я несу расходы, которые мне не нужны, а прибыль, которую я получу, нужна мне для расширенного производства. Если я этого не сделаю, то я вылетаю в трубу», — заметил он в интервью для «Татарстан-24».

Он полагает, что государство должно предоставлять фермерам субсидии, которые, к примеру, при больших урожаях могли бы пойти на установку хранилищ, снижение цен на удобрение. Также на стоимости продуктов сказываются растущие цены на электроэнергию, топливо и низкая себестоимость зерна.

Еще один момент — овощная и фруктовая зависимость. Если по зерну Татарстан обеспечен на 100%, то здесь зависимость от импортных семян достигает 80-90%.