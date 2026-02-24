Эксперт объяснил, почему неиспользуемая кредитка может испортить кредитную историю

Пластиковая карта с кредитным лимитом, которой не пользуются годами, может стать скрытой угрозой для финансовой репутации и помешать получению крупного займа. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь сервиса по анализу кредитных историй Scanify Александр Широков.

По словам эксперта, главный риск неиспользуемой кредитки заключается в том, что она увеличивает потенциальную долговую нагрузку в глазах банков. Даже если баланс карты нулевой, сам по себе доступный лимит учитывается при расчёте показателя долговой нагрузки (ПДН). В результате у человека, обратившегося за ипотекой, финансовое положение может выглядеть хуже, чем есть на самом деле, и банк вправе отказать.

Кроме того, автоматические скоринговые системы, оценивающие заявки, видят все открытые кредитные линии. Длительная неактивность по карте не добавляет баллов, а в некоторых случаях может интерпретироваться как неумение пользоваться кредитными продуктами.

Ещё одна опасность — возможное списание незаметных годовых комиссий по старому договору. Их неуплата способна привести к просрочке и испортить кредитную историю, что надолго закроет доступ к выгодным кредитам.

Чтобы обезопасить себя, Широков рекомендует проверить все карты и договоры, позвонить в банк и написать заявление на полное закрытие счёта, а не просто уничтожить карту. Важно получить письменное подтверждение о закрытии.

Эксперт резюмировал, что неиспользуемая кредитка — это не «запасной аэродром», а балласт, тянущий кредитную историю вниз. Избавившись от ненужного пластика, можно повысить шансы на одобрение крупных и выгодных займов в будущем.