Эксперт объяснил, почему 10 тысяч шагов – не норма для новичков в спорте

Кандидат медицинских наук Марк Иванов в беседе с «Радио 1» объяснил, почему резкое начало занятий в спортзале может навредить, сколько минут в неделю следует уделять движению для преодоления гиподинамии и почему силовые упражнения можно выполнять даже в квартире.

Эксперт отметил, что, по последним данным ВОЗ, взрослым рекомендуется от 150 до 300 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю (например, быстрая ходьба) или 75–150 минут интенсивной (бег). Также обязательно включать силовые упражнения хотя бы один-два раза в неделю: отжимания, приседания, работу с собственным весом.

Иванов пояснил, что норма в 10 тысяч шагов – это хороший ориентир, но если человек совсем не активен, начинать нужно с двух или шести тысяч шагов, постепенно увеличивая нагрузку. Занятия должны приносить удовольствие, поскольку при его отсутствии человек рано или поздно бросает тренировки.

Врач посоветовал начинать с малого – например, с 5 минут в день, но регулярно. Через неделю увеличить до 10 минут, а когда выработается привычная реакция организма – до 20 минут. Не нужно ставить амбициозные цели сразу, иначе мозг воспринимает это как перегрузку. При нагрузках три-четыре раза в неделю гиподинамия обойдет стороной, добавил Иванов.