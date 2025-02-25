Аналитик Сидоров объяснил падение внебиржевого курса доллара

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Падение внебиржевого курса доллара ниже 85 рублей впервые с 30 августа 2024 года связано с внутренними экономическими факторами. Об этом рассказал основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров, сообщает RT.

«Это может быть связано с внутренними экономическими факторами, такими как повышение спроса на рубль на фоне внешнеэкономической ситуации, а также с действиями Центрального банка России», – пояснил частный инвестор.

Вместе с тем Сидоров заметил, что это скорее временное явление, так как для экономики страны и бюджета «оптимальным является курс около 90 рублей за доллар».

Эксперт добавил, что обменный курс должен оставаться на уровне, который обеспечит сбалансированный бюджет и не приведет к потерям для экспортеров. Дальнейшее поведение рубля будет зависеть от действий ЦБ и внешнеэкономической ситуации.