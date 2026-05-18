Эксперт объяснил, на что обращать внимание при покупке клубники

При покупке клубники в первую очередь стоит оценить состояние ягод. Они должны быть плотными, без вмятин и повреждений, а также без следов плесени или подгнивших участков. Об этом в разговоре с «Татар-информом» рассказал бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод.

«Второй момент, на который стоит обратить внимание, – наличие запаха у клубники. Это очень важный показатель. Бывает, конечно, что клубнику продают "пластиковую", которая лежит долго, но она не самая вкусная. Однако сейчас клубника сезонная, нормальная, поэтому можно выбрать ягоду, которая имеет и красивый вид, и хороший запах. Если вам дадут ее укусить, то клубника должна еще иметь и клубничный вкус», – добавил он.

Эксперт также отметил, что при выборе ягод не следует ориентироваться исключительно на страну или регион происхождения, а также переплачивать только из-за маркировки.

По словам Холода, покупатель не может быть полностью уверен в том, где именно была выращена клубника, поэтому надписи вроде «московская» или «азербайджанская» не всегда имеют решающее значение. Намного разумнее выбирать ягоды, которые выглядят качественно, приятно пахнут и продаются по доступной цене.