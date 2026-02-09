Эксперт объяснил, когда коммунальщики должны платить неустойку за отсутствие отопления

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Отключение отопления в холодный период может произойти из-за плановых работ или аварий. Если батареи остаются холодными дольше положенного, тогда жители могут рассчитывать на неустойку. Об этом «Татар-информу» сообщил юрист Александр Хаминский.

«Некоторые виды обязательных работ с отоплением проводятся в холодное время года. Здесь важно понимать, какая температура остается в помещении. Если при отключении она от +12 до +22, то отопление можно отключать на срок до 16 часов, если от +6 до +12, то до восьми часов, а ниже отключать нельзя вообще. Кроме того, в течение месяца общий срок отключения не может превышать 24 часов», – пояснил собеседник агентства.

В случае выхода из норматива с коммунальных служб можно взыскать неустойку в размере 0,15% от месячной стоимости услуг за каждый час превышения, добавил он.

Кроме того, если в связи с таким отключением был получен иной ущерб – например, если человек простыл, – можно также взыскать компенсацию с коммунальных служб.