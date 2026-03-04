Эксперт объяснил, как защититься от вербовки в соцсетях и мессенджерах

В условиях участившихся попыток вербовки граждан через интернет эксперт по бизнес-разведке Роман Ромачев предупредил об основных методах воздействия преступников. Он подчеркнул, что в зону риска чаще всего попадают подростки и пожилые люди, а главными инструментами манипуляции становятся эмоции и создание искусственной спешки.

Для защиты себя и близких эксперт рекомендует полностью исключить общение с незнакомыми людьми в сети. По его словам, важно всегда брать паузу, если от человека требуют немедленных действий, так как мошенники стремятся вывести жертву из равновесия и не дать ей критически оценить ситуацию.

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вам что-то дают, значит, взамен потребуют. Это должно настораживать в первую очередь», – отметил Роман Ромачев в беседе с «Радио 1».

Специалист также указал на серьезную угрозу, которую представляют собой открытые профили в социальных сетях. Зачастую пользователи сами публикуют подробности о своих увлечениях, проблемах и личных переживаниях, что фактически дает вербовщикам готовый сценарий для начала диалога.

«На улице с плакатом о своей жизни нас сочтут сумасшедшими. А в соцсетях мы сами рассказываем о своих увлечениях, проблемах, обидах. Вербовщику не нужно ничего взламывать – мы сами даем ему ключи к себе», – предостерег Ромачев.

В качестве профилактики эксперт посоветовал россиянам провести «самоаудит» своих аккаунтов. Он призвал удалить лишнюю информацию, которая может быть использована злоумышленниками в качестве «ключей» к доверию пользователя.