Эксперт объяснил, как снизить риск нападения гадюки

На жителя Нижнекамска напала гадюка. Фотографией змеи он поделился в соцсетях, сообщает «НТР-24».

По его словам, змея попыталась напасть на него в лесу. «Это гадюка, у ужа пятнышки на голове бывают, — объяснил он. — Кинулась, успел отпрыгнуть. Аж жутко стало».

В татарстанских лесах водятся два вида гадюк — обыкновенная и степная. Чтобы снизить риски встречи с ними, нужно соблюдать осторожность при подходе к завалам, бревнам и густой траве. Грибникам стоит брать с собой палку и водить ей по траве, чтобы спугнуть змею, объяснил хранитель музейных предметов Зоологического музея и гербария имени Эверсмана Ильдар Хайрутдинов.

«Также рекомендуется пострадавшего положить в тень и обработать место укуса спиртом или кипяченой водой, наложить стерильную повязку. Конечность необходимо иммобилизовать, зафиксировать в определенном положении. Это уменьшит растекание яда по кровеносной системе», — сказал эксперт.