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Ру Тат
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24 мая 2021  15:25
Эвелина Киселёва

Эксперт объяснил, как предостеречь своего ребенка от попадания в опасные сообщества

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Родители должны знать, с кем общается ребенок, и иметь с сыном или дочкой выстроенные доверительные отношения. Это поможет предостеречь детей от вербовки в деструктивные группы, рассказал в прямом эфире главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, вице-президент Российской криминологической ассоциации, доктор философских наук Игорь Сундиев.

«Обращайте внимание на то, в какой среде находятся ваши дети. Понятно, что родители сейчас очень сильно заняты своей профессиональной деятельностью, обеспечением комфорта для своих детей. Но надо четко понимать, что этот комфорт может просто не пригодиться, если ребенок попадет в такую среду», - отметил профессор.

Если с ребенком есть доверительная связь, то родители могут поговорить с ним и о деструктивных сообществах, предварительно внимательно изучив вопрос.

Родители должны следить за изменениями поведения, новым жаргоном и стилем, подчеркнул спикер. 

 

#социальные сети #МВД России #доверие
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